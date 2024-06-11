Соус виник у давнину в Індії та став популярним в усьому світі. Завдяки своїй легкості та ароматності він стане незамінним на вашій кухні!
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Соус Реліш
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте огірки на маленькі кубики.
- Цибулю і перці також наріжте дрібно. Якщо оберете перці різних кольорів страву буде більш вабливою.
- Все дрібно нарізане та складіть у каструлю, додайте гірчицю, куркуму, сіль, цукор і оцет. На цьому етапі не додавайте крохмаль!
- Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть, доки огірки не змінять колір.
- Розчиніть крохмаль у воді, введіть у каструлю і ретельно перемішайте.
- Варіть ще дві хвилини.
- Розлийте готовий соус по стерилізованих банках, герметично закатайте, переверніть і укутайте.
- Смачний домашній соус готовий!