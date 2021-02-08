Як приготувати смачний соус в домашніх умовах? Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептами чотирьох видів соусів, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Тетяна Литвинова пропонує найсмачніші соуси для різних страв: до м'яса – гострий "Барбекю", до птиці – ягідний, риби – пікантний соус "Верж" і ніжний "Тахіні" для овочів.

Читайте також Як приготувати хумус: домашній рецепт від Тані Литвинової

Ягідний соус

Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 100 мілілітрів червоного вина;

– 225 грамів чорниці (замороженої);

– сіль.

Для приготування соусу у каструлю вилийте вино, додайте чорницю, сіль, перемішайте. Поставте на маленький вогонь для випаровування. Викладіть у чашу, подрібніть блендером.

Соус "Верж"

Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 2 томати;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 5 листочків базиліку;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 цибуля шалот;

– 1 зубчик часнику;

– 5 грамів кінзи;

– 10 шт. оливок (без кісточок);

– ½ гострого перцю;

– сіль, перець.

Для приготування соусу почистіть цибулю. Помийте кінзу, базилік, подрібніть ножем. Половинку гострого червоного перцю помийте, почистіть від кісточок, подрібніть ножем. Помідори помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Оливки подрібніть ножем. У мисці з'єднайте усі інгредієнти, додайте оливкову олію, перемішайте.

Соус "Тахіні"

Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 200 грамів кунжутної пасти;

– 5-10 кубиків льоду;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 0,5 чайної ложки куркуми;

– сіль.

У блендер викладіть кунжутну пасту, додайте сіль, куркуму, лід, лимонний сік, ретельно перемішайте. Викладіть на тарілку.

Читайте також Як приготувати вершкове масло в домашніх умовах: рецепт від Тані Литвинової

Соус "Барбекю"

Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 200 мілілітрів кетчупу;

– 2 зубчики часнику;

– 0,5 чайної ложки Табаско;

– 1 столова ложка вершкового масла 82%;

– 100 грамів ананасу (свіжого/консервованого);

– сіль, перець.

Для приготування соусу почистіть часник, вичавіть. Ананас наріжте маленькими кубиками. У мисці з'єднайте кетчуп с часником, додайте соус Табаско, ананас, розтоплене вершкове масло, перемішайте, викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепти чотирьох видів соусу від Тетяни Литвинової у відео: