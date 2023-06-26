Как из итальянского ресторана: рецепт домашней пасты с морепродуктами Frutti di mare

Мы часто готовим дома простые, будничные блюда: отварной картофель с салатом из огурцов или помидоров, тушим овощные рагу, но иногда так хочется чего-то изысканного. Предлагаем попробовать спагетти с морепродуктами.

В Италии очень популярны все виды паст: спагетти, тальятели, канелони. Их подают в томатном или сливочном соусах, с морепродуктами, курятиной, творогом или овощами.

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Мы подготовили вам рецепт спагетти с морепродуктами, а какие выбрать: микс замороженных или свежих – решать вам.

Рецепт пасты с морепродуктами (креветки, мидии, кальмары)

Время: 20 – 30 минут

20 – 30 минут Порции: 2

– 400 граммов смеси замороженных морепродуктов;– 200 граммов спагетти;– 220 – 250 граммов очищенных помидоров;– петрушка;– соль;– черный молотый перец;– 2 зубчика чеснока;– 100 грамм бульона из креветок или рыбы.

Приготовление:

Отвариваем спагетти согласно инструкции на упаковке (около 10 -13 минут в кипящей подсоленной воде).

На разогретой сковороде в рыбном бульоне тушим морепродукты. Очищаем помидоры от кожуры. нарезаем кубиками и добавляем в морепродукты. Если вся жидкость выкипела – влейте немного из макарон.

Добавляем отварные спагетти в морепродукты, выжимаем чеснок и посыпаем зеленью петрушки. Сдабриваем специями и тушим несколько минут, чтобы все ингредиенты соединились в соусе.

Подаем блюдо горячим. Приятного аппетита!

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