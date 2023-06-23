Такая закуска из авокадо не только ярко дополнит стол, но и напитает организм без ущерба для фигуры. Для лета – это идеальный вариант перекуса.
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Дополнит гуакамоле домашние чипсы из лаваша или мексиканский начес. Вкус закуски можно регулировать специями, которые вам нравятся.
Рецепт гуакамоле с начосом
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разрезаем мексиканские такосы на треугольнички, поливаем маслом и специями. Перемешиваем все руками, выкладываем на противень и запекаем в духовке 10 – 15 минут при 180 – 190 градусах.
- Разрезаем спелые авокадо пополам, удаляем косточку. Мякоть достаем с помощью ложки и размягчаем вилкой или в ступе.
- Нарезаем мелким кубиком помидоры и лук, смешиваем с авокадо. Добавляем мелко нарезанную зелень кинзы и заправляем соком лайма или лимона.
- Вынимаем домашние чипсы из духовки, охлаждаем и подаем из гуакамоле.
Приятного аппетита!