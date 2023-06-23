Такая закуска из авокадо не только ярко дополнит стол, но и напитает организм без ущерба для фигуры. Для лета – это идеальный вариант перекуса.

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Дополнит гуакамоле домашние чипсы из лаваша или мексиканский начес. Вкус закуски можно регулировать специями, которые вам нравятся.

Рецепт гуакамоле с начосом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 спелых авокадо;

– 1 маленький помидор;

– 1 маленький фиолетовый лук;

– пучок кинзы;

– соль и перец;

– сок лайма или лимона.

Д ля чипсов:

– мексиканские такос;

– масло;

– соль и любимые специи.

Приготовление:

Разрезаем мексиканские такосы на треугольнички, поливаем маслом и специями. Перемешиваем все руками, выкладываем на противень и запекаем в духовке 10 – 15 минут при 180 – 190 градусах.

Разрезаем спелые авокадо пополам, удаляем косточку. Мякоть достаем с помощью ложки и размягчаем вилкой или в ступе.

Нарезаем мелким кубиком помидоры и лук, смешиваем с авокадо. Добавляем мелко нарезанную зелень кинзы и заправляем соком лайма или лимона.

Вынимаем домашние чипсы из духовки, охлаждаем и подаем из гуакамоле.

Приятного аппетита!

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