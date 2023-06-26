В Италии очень популярны все виды паст: спагетти, тальятели, канелони. Их подают в томатном или сливочном соусах, с морепродуктами, курятиной, творогом или овощами.
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Мы подготовили вам рецепт спагетти с морепродуктами, а какие выбрать: микс замороженных или свежих – решать вам.
Рецепт пасты с морепродуктами (креветки, мидии, кальмары)
- Время: 20 – 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Отвариваем спагетти согласно инструкции на упаковке (около 10 -13 минут в кипящей подсоленной воде).
- На разогретой сковороде в рыбном бульоне тушим морепродукты. Очищаем помидоры от кожуры. нарезаем кубиками и добавляем в морепродукты. Если вся жидкость выкипела – влейте немного из макарон.
- Добавляем отварные спагетти в морепродукты, выжимаем чеснок и посыпаем зеленью петрушки. Сдабриваем специями и тушим несколько минут, чтобы все ингредиенты соединились в соусе.
Подаем блюдо горячим. Приятного аппетита!