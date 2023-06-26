В Італії надзвичайно популярні всі види паст: спагеті, тальятеле, канелоні. Їх подають в томатному або вершковому соусах, з морепродуктами, курятиною, сиром або овочами.
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Ми підготували для вас рецепт спагеті з морепродуктами, а які обрати: мікс заморожених чи свіжих – вирішувати вам.
Рецепт пасти з морепродуктами (креветки, мідії, кальмари)
- Час: 20 – 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Відварюємо спагеті згідно з інструкцією на упаковці (близько 10 -13 хвилин у киплячій підсоленій воді).
- На розігрітій сковорідці у рибному бульйоні тушкуємо морепродукти. Очищуємо помідори від шкірки. нарізаємо кубиками та додаємо до морепродуктів. Якщо вся рідина википіла – влийте трішки з макаронів.
- Додаємо відварені спагеті до морепродуктів, вичавлюємо часник та посипаємо зеленню петрушки. Присмачуємо спеціями та тушкуємо кілька хвилин, аби всі інгредієнти поєдналися в соусі.
Подаємо страву гарячою. Смачного!