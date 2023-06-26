В Італії надзвичайно популярні всі види паст: спагеті, тальятеле, канелоні. Їх подають в томатному або вершковому соусах, з морепродуктами, курятиною, сиром або овочами.

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Ми підготували для вас рецепт спагеті з морепродуктами, а які обрати: мікс заморожених чи свіжих – вирішувати вам.

Рецепт пасти з морепродуктами (креветки, мідії, кальмари)

Час: 20 – 30 хвилин

20 – 30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів суміші заморожених морепродуктів;

– 200 грамів спагеті;

– 220 – 250 грамів очищених помідорів;

– петрушка;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 2 зубчики часнику;

– 100 грамів бульйону з креветок або риби.

Приготування:

Відварюємо спагеті згідно з інструкцією на упаковці (близько 10 -13 хвилин у киплячій підсоленій воді).

На розігрітій сковорідці у рибному бульйоні тушкуємо морепродукти. Очищуємо помідори від шкірки. нарізаємо кубиками та додаємо до морепродуктів. Якщо вся рідина википіла – влийте трішки з макаронів.

Додаємо відварені спагеті до морепродуктів, вичавлюємо часник та посипаємо зеленню петрушки. Присмачуємо спеціями та тушкуємо кілька хвилин, аби всі інгредієнти поєдналися в соусі.

Подаємо страву гарячою. Смачного!

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