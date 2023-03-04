Отдыхать нужно даже на кухне: быстрые спагетти с песто
Источник:ВВС Food
Выходные – это время для отдыха, а не для плиты. Впрочем, вкусно поесть хочется всегда, поэтому на помощь придут легкие и вкусные блюда.
Спагетти из песто – это не только вкусно, но и дешево. Это блюдо отлично подходит для выходных, но также может прийти на выручку в будни, когда времени на долгое приготовление просто нет.
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Рецепт спагетти с песто
Время: 30 минут
Порций: 4
Просто, быстро и очень вкусно / Фото Pixabay
Ингредиенты:
– 400 грамм спагетти;
– 200 грамм мелко нарезанной капусты кале;
– 100 грамм жареного арахиса;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки тертого сыра + еще немного для подачи;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
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Приготовление:
- Готовим спагетти в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. После этого сцеживаем их (немножко воды нужно оставить) и возвращаем в кастрюлю.
- Капусту, арахис и чеснок кладем в блендер или кухонный комбайн и мелко мелеем.
- Добавляем в блендер сыр, оливковое масло и немного воды из макарон. Взбиваем до образования сливочного соуса. Солим и перчим.
- Добавляем соус к спагетти и варим на среднем огне 1 – 2 минуты, постоянно помешиваем.
- Перед подачей посыпаем тертым сыром.
Приятного аппетита!