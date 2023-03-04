Спагетти из песто – это не только вкусно, но и дешево. Это блюдо отлично подходит для выходных, но также может прийти на выручку в будни, когда времени на долгое приготовление просто нет.

Кстати Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам

Рецепт спагетти с песто

Время: 30 минут

Порций: 4

Просто, быстро и очень вкусно / Фото Pixabay

Ингредиенты: – 400 грамм спагетти;

– 200 грамм мелко нарезанной капусты кале;

– 100 грамм жареного арахиса;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки тертого сыра + еще немного для подачи;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Интересно Перекус должен быть особенным: легкая паста, которая всегда одолеет голод

Приготовление:

Готовим спагетти в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. После этого сцеживаем их (немножко воды нужно оставить) и возвращаем в кастрюлю.

Капусту, арахис и чеснок кладем в блендер или кухонный комбайн и мелко мелеем.

Добавляем в блендер сыр, оливковое масло и немного воды из макарон. Взбиваем до образования сливочного соуса. Солим и перчим.

Добавляем соус к спагетти и варим на среднем огне 1 – 2 минуты, постоянно помешиваем.

Перед подачей посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!