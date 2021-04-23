Рецепт спагеті у томатному соусі від Марко Черветті
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом спагеті з томатним соусом. Як готувати – читайте у матеріалі.
Джерело:YouTube Марко Черветті
Марко Черветті пропонує приготувати пасту з додаванням свіжих томатів та спецій. Страву можна подавати на обід або вечерю.
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Рецепт пасти
- Помийте томати, розділіть навпіл, викладіть на деко, посипте орегано.
- Почистіть часник, додайте у томати.
- Перець чилі помийте, викладіть на деко з томатами. Відправте запікатись протягом 15 хвилин при температурі 250 градусів.
- Готові томати подрібніть до однорідної консистенції, додайте цукор, перемішайте.
- Сир натріть на грубій тертці.
- У каструлю з водою викладіть пасту, варіть до стану аль денте.
- Викладіть пасту на пательню з оливковою олією, додайте сир, соус, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт пасти з томатами від Марко Черветті у відео:
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