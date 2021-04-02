Как приготовить спаржу в духовке: домашний рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт запеченной спаржи в духовке. Полезное и вкусное блюдо у вас на столе за 15 минут. Обязательно попробуйте.
Источник:24 канал
Лучше запекать в духовке для сохранения всех полезных витаминов. Это может быть как гарнир или основное блюдо.
Спаржа прекрасно сочетается со многими продуктами – мясом, рыбой, картофелем, бобовыми и другими овощами.
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Запеченная спаржа в духовке
- Спаржу тщательно помойте, выложите в тарелку, залейте водой, сцедите воду.
- Удалите грубые концы 2-3 сантиметра.
- Выложите стебли одним слоем на противень. Сбрызните оливковым маслом, добавьте соль, перец.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Отправьте запекаться в духовку в течение 15-20 минут. Через 10 минут переверните лопаткой. Стебли должны быть мягкими с корочкой.
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку, сбрызните лимонным соком, добавьте томаты. Подавайте горячими или теплыми. Приятного аппетита!
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