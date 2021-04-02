Мы подготовили для вас простой рецепт запеченной спаржи в духовке. Полезное и вкусное блюдо у вас на столе за 15 минут. Обязательно попробуйте.

Лучше запекать в духовке для сохранения всех полезных витаминов. Это может быть как гарнир или основное блюдо.

Спаржа прекрасно сочетается со многими продуктами – мясом, рыбой, картофелем, бобовыми и другими овощами.

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Запеченная спаржа в духовке

Ингредиенты:

– 16-18 шт. спаржи;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– лимонный сок;

– ½ чайной ложки морской соли;

– ½ чайной ложки перца.