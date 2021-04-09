Спаржа – низькокалорійний, дієтичний овоч. У матеріалі SmachnoNews ми розповімо вам, як правильно обирати та її користь.

Спаржа або аспарагус містить багато корисних вітамінів групи В, С, Е, РР, мінералів – кальцій, фосфор, калій, мідь, магній, цинк, каротин, а також білки, вуглеводи і клітковину.

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Існує близько 200 видів спаржі. Для приготування страв вживають тільки три види спаржі білу, зелену, фіолетову. Сезон урожаю триває з квітня до липня. Біла вважається делікатесом і росте при відсутності сонячного світла. Фіолетова дуже рідкісна і має гіркуватий смак, при готуванні фіолетовий колір зникає – стає зеленою. Найпоширеніша — зелена спаржа, яка має нейтральний смак.

Користь спаржі / Фото Unsplash

– користь

Це дієтичний продукт, які включають у програми дієт для схуднення, знижує рівень холестерину, є антиоксидантом, покращує роботу нирок, перистальтику кишківника, знижує тиск, позитивно впливає на стан шкіри та волосся, а також вважається афродизіаком.

У 100 грамах спаржі – 20 калорій.

– протипоказання вживання спаржі

Як і всі продукти, важливо вживати у помірних кількостях. Не вживати особам, бо можливі алергічні реакції на продукт. Також не варто вживати тим, у кого хвороби шлунку, виразки, дванадцятипалої кишки, бо подразнює слизову шлунка. Також не можна вживати при циститі, суглобовому ревматизмі, простатиті. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

– використання в кулінарії

При купівлі в магазині звертайте увагу на свіжість спаржі. Зрізи повинні бути твердими й сухими, голочки щільними. Нижню частину стебел у зеленій частині 2-3 сантиметри відрізають, а білу спаржу треба чистити від шкірки.

У холодильнику спаржу зберігають не більше 3 днів. Для довгого зберігалася, варто поставити у воду. Також термін зберігання спаржі можна збільшити, якщо поставити у воду зрізати паростки, обернути їх вологою серветкою або покласти в пакет з поліетилену.

Запечена спаржа у духовці​/ Фото Unsplash

Спаржу варять на пару, смажать, запікають, маринують, а також додають у салати, готують гарніри, супи.