Як приготувати спаржу у духовці: домашній рецепт
Ми підготували для вас простий рецепт запеченої спаржі у духовці. Корисна і смачна страва у вас на столі за 15 хвилин. Обов'язково спробуйте.
Джерело:24 канал
Найкраще запікати у духовці для збереження усіх корисних вітамінів. Це може бути як гарнір або основна страва.
Спаржа чудово поєднується з багатьма іншими продуктами – м'ясом, рибою, картоплею, бобовими та іншими овочами.
Читайте також Сезонні продукти квітня: чим краще харчуватися весною
Запечена спаржа у духовці
- Спаржу ретельно помийте, викладіть у тарілку залийте водою, зцідіть воду.
- Видаліть грубі кінці 2-3 сантиметри.
- Викладіть стебла одним шаром на деко. Збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Відправте запікатись у духовку протягом 15-20 хвилин. Через 10 хвилин перегорніть лопаткою. Стебла мають бути м'якими зі скоринкою.
- Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, збризніть лимонним соком, додайте томати. Подавайте гарячими або теплими. Смачного!
Поділитися новиною