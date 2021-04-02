Ми підготували для вас простий рецепт запеченої спаржі у духовці. Корисна і смачна страва у вас на столі за 15 хвилин. Обов'язково спробуйте.

Найкраще запікати у духовці для збереження усіх корисних вітамінів. Це може бути як гарнір або основна страва.

Спаржа чудово поєднується з багатьма іншими продуктами – м'ясом, рибою, картоплею, бобовими та іншими овочами.

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Запечена спаржа у духовці

Інгредієнти:

– 16-18 шт. спаржі;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– лимонний сік;

– ½ чайної ложки морської солі;

– ½ чайної ложки перцю.