Чтобы испортить блюдо по неосторожности нужно несколько секунд, но как его реанимировать, чтобы подать к столу знают не все. Как бы вкусно вы не готовили, от ошибок на кухне никто не застрахован, а чтобы их быстро изправить мы подготовили для вас несколько действенных советов от шеф-повара Алекса Якутова.

Читайте также Антибиотики, гормоны роста, "накалывания": как выбрать курятину без вредных примесей

Как спасти пережаренное блюдо

Мы не сомневаемся, что вы всегда пристально следите за приготовлением блюда, но бывает всякое: отвернулись на любимый сериал или шоу, заговорились с подружкой, а блюдо успело подгореть.

Обычно происходит так: хозяйка услышала, что каша или картофель подгорает, подошла и начала или перемешивать, или смотреть, а что же там снизу? Вы поднимаете подгоревшие слоя. Так делать не нужно, потому что блюдо пропитается горелым,

– объясняет Алекс Якутов.

Шеф-повар объясняет, что едва почувствовав запах гари нужно отставить кастрюлю с плиты. Чистой ложкой достать то, что не пригорело, а гарь оставить в кастрюле. Так большая часть блюда будет спасена.

Пережаренное мясо / Фото Новый канал

Что делать с пересоленной едой

Пересоленный суп спасет лимонная кислота, лимонный сок или винный уксус и немного сахара. Рагу спасет вода, а кашу – новая порция приготовленной каши без специй. Их нужно просто смешать в кастрюле.

Мясо реанимировать сложнее, но можно, не спешите отправлять его на помойку. Сделайте томатный соус. Важно во время его варки не солить. Также можно нарезать мясо кусочками и потушить. Оно отдаст лишнюю соль подливке,

– добавил шеф-повар.

Воюем с переперченным

Переперченное блюдо с легкостью спасет кокосовое молоко или сливки. То есть что-то молочное и жирное.

В качестве примера, вы поперчили курицу, запекли ее, попробовали – ужасно острая. Разорвите ее на волокна, сделайте к ней кокосовый соус, туда добавьте сок лайма, травы, можно положить немного помидоров. Протушите курицу в соусе, он уберет остроту и сбалансирует вкус,

– посоветовал Алекс Якутов.

Больше полезных лайфхак и советов от Алекса Якутова вы можете узнать реалити-шоу "Адская кухня".