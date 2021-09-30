Щоб зіпсувати страву з необережності потрібно кілька секунд, але як її реанімувати, щоб подати до столу знають не всі. Хоч як би смачно ви готували, від помилок на кухні ніхто не застрахований, а щоб їх швиденько позбутися ми підготували для вас кілька дієвих порад від шеф-кухаря Алекса Якутова.

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Як врятувати пересмажену страву

Ми не сумніваємося, що ви завжди пильно стежите за приготування страви, але буває всяке: відвернулися на улюблений серіал чи шоу, заговорилися з коліжанкою, а страва встигла підгоріти.

Зазвичай відбувається так: господиня почула, що каша або картопля підгорає, підійшла й почала або перемішувати, або дивитися, а що ж там знизу? Ви підіймаєте підгорілі шари. Так робити не потрібно, тому що блюдо просочиться горілим, – пояснює Алекс Якутов.

Шеф-кухар пояснює, що ледве відчувши запах гару потрібно відставити каструлю з плити. Чистою ложкою дістати те, що не пригоріло, а гар залишити в каструлі. Так більша частина страви буде врятована.



Пересмажене м'ясо / Фото Новий канал

Що робити з пересоленою їжею

Пересолений суп врятує лимонна кислота, лимонний сік або винний оцет і трішки цукру. Рагу врятує вода, а кашу – нова порція приготованої каші без спецій. Їх потрібно просто з'єднати в каструлі.

М'ясо реанімувати складніше, але можна, не поспішайте відправляти його на смітник. Зробіть томатний соус. Важливо під час його варіння не солити. Також можна нарізати м'ясо шматочками і протушкувати. Воно віддасть зайву сіль підливі, – додав шеф-кухар.

Воюємо з переперченим

Переперчену страву з легкістю врятує кокосове молоко або вершки. Тобто шось молочне і жирне.

Як приклад, ви поперчили курку, запекли її, скуштували – жахливо гостра. Розірвіть її на волокна, зробіть до неї кокосовий соус, туди додайте сік лайма, трави, можна покласти трохи помідорів. Протушкуйте курку в соусі, він забере гостроту та збалансує смак, – порадив Алекс Якутов.

Більше корисних лайфхаків та порад від Алекса Якутова ви можете дізнатися на реаліті-шоу "Пекельна кухня".