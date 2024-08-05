Такой вкусный, что надо печь 2: старинный рецепт яблочного пирога на Спаса
5 августа 2024, 22:43Читати новину українською
Источник:Ogogo!
Яблоки – настоящий символ Спаса. Попробуйте приготовить из них фантастически вкусный пирог.
В этом году украинцы будут праздновать Спас 6 августа. Порадуйте своих родных особым десертом на праздник.
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Яблочный пирог на Спаса
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 200 граммов замороженного сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– 3,5 стакана муки;
– щепотка соли;
– пакетик разрыхлителя.
Для начинки:
– 5 яблок;
– стакан сахара;
– столовая ложка крахмала.
Приготовление:
- Замороженное масло натрите на терке. Засыпьте тремя стаканами муки и разотрите до получения однородной пластичной массы, добавляя муку, что осталось, сметану, соль и разрыхлитель. Тесто не должно прилипать к рукам.
- Переложите тесто в пакет и уберите в холодильник.
- Тем временем включите духовку и приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожуры. Нарежьте тонкими пластинами или натрите на крупной терке.
- Смешайте яблоки с сахаром и крахмалом.
- Достаньте тесто из холодильника, поделите его на две части. Раскатайте круг-основу, поместите его в форму, сформируйте бортики.
- Выложите начинку и закройте вторым слоем теста. Верхний слой можно сделать в виде решетки.
- Выпекайте 30 минут при температуре 175 градусов. После выпекания дайте постоять в выключенной духовке еще полчаса. Вынимайте из формы только после полного остывания.