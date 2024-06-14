Идеальный стейк на гриле: шеф раскрыл все секреты – рецепт с видео
14 июня 2024, 12:55Читати новину українською
Источник:Андрей Клюс
На гриле можно жарить не только шашлыки, но и стейки. Мясо будет очень сочным, если вы знаете эти простые секреты.
Ваши близкие точно удивятся изменению меню на природе. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт шеф-повара Андрея Клюса в жизнь.
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Стейк на гриле
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 4
– 1 говяжий стейк T-Bone;
– соль, масло по вкусу.
Для соуса:
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 20 миллилитров белого сухого вина;
– 250 миллилитров сливок 30%;
– 1 веточка розмарина;
– 10 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.
Для овощей на гриле:
– 1 кабачок;
– 2 красные луковицы;
– 2 розовые томаты;
– 1 баклажан;
– 2 сладких перца;
– 2 вареные кукурузы.
Приготовление:
- Почистьте лук для соуса и нарежьте его мелкими кубиками. Очищенные зубчики чеснока раздавите ножом и измельчите.
- На разогретую сковороду налейте масло и всыпьте туда лук и чеснок. Быстро перемешайте и отставьте в сторону.
- Верните сковороду снова на огонь и влейте вино. Тушите, пока алкоголь не испарится.
- Далее влейте сливки и добавьте черный перец. Посолите и оставьте соус увариваться. Также положите на сковороду веточку розмарина.
- Вымойте овощи, которые планируете жарить на гриле. Из перцев удалите сердцевину и разрежьте вдоль на 4 – 6 частей. Кукурузу нарежьте шайбочками толщиной около 3 сантиметров. Баклажан, кабачок, очищенный красный лук и помидоры нарежьте кружочками. Сложите все овощи в миску, заправьте маслом, перцем, солью и сушеным тимьяном.
- Выложите овощи, кроме помидора, на гриль. Переворачивайте щипцами, чтобы не подгорели. Помидоры положите в последнюю очередь и следите, чтобы они сохранили форму и не растеклись.
- Натрите мясо с обеих сторон солью и смажьте маслом. Разместите стейк на гриле вертикально. Подержите так минуту, чтобы косточка прогрелась. Далее положите стейк на гриль горизонтально и накройте крышкой. Через 2 минуты переверните и снова накройте. Мясо должно взяться с обеих сторон корочкой.
- Заверните стейк в фольгу и дайте ему 5 минут отдохнуть. Благодаря этому сок равномерно распределится и не вытечет во время нарезки.