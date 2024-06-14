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Варто спробувати Зробити пікнік вишуканим – просто: як правильно смажити креветки на грилі

Стейк на грилі

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте цибулю для соусу та наріжте її дрібними кубиками. Очищені зубчики часнику розчавіть ножем та подрібніть.
  2. На розігріту пательню налийте олію та всипте туди цибулю й часник. Швидко перемішайте та відставте.
  3. Поверніть пательню знову на вогонь та влийте вино. Тушкуйте, поки алкоголь не випарується.
  4. Далі влийте вершки та додайте чорний перець. Посоліть та лишіть соус уварюватися. Також покладіть на пательню гілочку розмарину.
  5. Вимийте овочі, які плануєте смажити на грилі. З перців видаліть серцевину та розріжте вздовж на 4 – 6 частин. Кукурудзу наріжте шайбочками завтовшки близько 3 сантиметри. Баклажан, кабачок, очищену червону цибулю та помідори наріжте кружальцями. Складіть усі овочі в миску, заправте олією, перцем, сіллю та сушеним чебрецем.
  6. Викладіть овочі, окрім помідора, на гриль. Перевертайте щипцями, щоб не підгоріли. Помідори покладіть в останню чергу та стежте, щоб вони зберегли форму і не розтеклися.
  7. Натріть м'ясо з обох боків сіллю та змастіть олією. Розмістіть стейк на грилі вертикально. Потримайте так хвилину, щоб кісточка прогрілася. Далі покладіть стейк на гриль горизонтально та накрийте кришкою. Через 2 хвилини переверніть і знову накрийте. М'ясо має взятися з обох боків скоринкою.
  8. Загорніть стейк у фольгу та дайте йому 5 хвилин відпочити. Завдяки цьому сік рівномірно розподілиться та не витече під час нарізання.