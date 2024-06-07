Її можна зберегти надовго. Просто заморозьте пасту, щоб насолоджуватися нею у затишні зимові вечори.

Буде смачно Справжній літній делікатес: приготуйте найніжніші часникові стрілки з грибами

Паста з часникових стрілок

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів стрілок часнику;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Добре помийте молоді часникові стрілки. Відріжте огрубілі частини. Викладіть стрілки на рушник та обсушіть. Наріжте невеликими шматочками й покладіть в чашу блендера. Додайте олію, посоліть і подрібніть протягом 2 – 5 хвилин. Перекладіть часникову пасту в невеликі баночки з герметичними кришками та зберігайте в холодильнику. Також її можна покласти у формочки для льоду та заморозити.

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