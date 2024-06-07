Сделайте это – зимой себя поблагодарите: рецепт фантастической пасты из чесночных стрелок
7 июня 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Чесночные стрелки можно не только жарить. Советуем приготовить из них сказочно вкусную пасту.
Ее можно сохранить надолго. Просто заморозьте пасту, чтобы наслаждаться ею в уютные зимние вечера.
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Паста из чесночных стрелок
- Время: 10 минут
- Порций: 6
– 500 граммов стрелок чеснока;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Хорошо помойте молодые чесночные стрелки. Отрежьте огрубевшие части.
- Выложите стрелки на полотенце и обсушите. Нарежьте небольшими кусочками и положите в чашу блендера.
- Добавьте масло, посолите и измельчите в течение 2 – 5 минут.
- Переложите чесночную пасту в небольшие баночки с герметичными крышками и храните в холодильнике. Также ее можно положить в формочки для льда и заморозить.