Кулинарные лайфхаки: как приготовить спаржевую фасоль
17 июля 2024, 08:45Читати новину українською
Источник:Beszamel
На вашей кухне появилась стручковая фасоль, и вы не знаете, что с ней делать? Не переживайте, есть замечательный способ ее приготовления.
Стручковая фасоль – вкусная и доступная разновидность бобовых. Особенно манит то, что ее можно приготовить любым способом – тушить, запекать или добавлять в супы или салаты.
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Как правильно варить стручковую фасоль
Очищенные и промытые стручки опустить в слегка подсоленную кипящую воду. На полкилограмма фасоли нам понадобится 2 литра воды и чайная ложка соли. Замороженные овощи не требуют размораживания, их можно сразу опускать в кипяток. Время варки следует отсчитывать с момента повторного закипания воды.
Салат с помидорами и стручковой фасолью
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 200 грамм свежей или замороженной порезанной стручковой фасоли;
– 2 помидора;
– 2 зубчика чеснока;
– половина пучка шнит-лука;
– половина пучка петрушки;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара.
Приготовление:
- Стручковую фасоль отварите, отцедите и охладите.
- Измельчите чеснок, мелко нарежьте лук и петрушку.
- Разрежьте помидоры на восьмерки, а затем пополам.
- Уксус тщательно перемешайте с солью и сахаром и постепенно добавьте масло.
- Наконец добавьте очищенный, измельченный зубчик чеснока и мелко нарезанный шнит-лук и петрушку.
- Стручковую фасоль и помидоры полить соусом и перемешайте.
- Посыпьте черным перцем и чили.