Кулинарные лайфхаки: как приготовить спаржевую фасоль

На вашей кухне появилась стручковая фасоль, и вы не знаете, что с ней делать? Не переживайте, есть замечательный способ ее приготовления.

Стручковая фасоль – вкусная и доступная разновидность бобовых. Особенно манит то, что ее можно приготовить любым способом – тушить, запекать или добавлять в супы или салаты.

Интересно Заморозить или сушить: как сохранить укроп на зиму

Как правильно варить стручковую фасоль

Очищенные и промытые стручки опустить в слегка подсоленную кипящую воду. На полкилограмма фасоли нам понадобится 2 литра воды и чайная ложка соли. Замороженные овощи не требуют размораживания, их можно сразу опускать в кипяток. Время варки следует отсчитывать с момента повторного закипания воды.

Салат с помидорами и стручковой фасолью

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

– 200 грамм свежей или замороженной порезанной стручковой фасоли;– 2 помидора;– 2 зубчика чеснока;– половина пучка шнит-лука;– половина пучка петрушки;– 4 столовые ложки растительного масла;– 1 столовая ложка винного уксуса;– 1/2 чайной ложки соли;– 1 чайная ложка сахара.

Приготовление:

Стручковую фасоль отварите, отцедите и охладите. Измельчите чеснок, мелко нарежьте лук и петрушку. Разрежьте помидоры на восьмерки, а затем пополам. Уксус тщательно перемешайте с солью и сахаром и постепенно добавьте масло. Наконец добавьте очищенный, измельченный зубчик чеснока и мелко нарезанный шнит-лук и петрушку. Стручковую фасоль и помидоры полить соусом и перемешайте. Посыпьте черным перцем и чили.