Стручкова квасоля – смачний та доступний різновид бобових. Особливо манить те, що її можна приготувати у будь-який спосіб – тушити, запікати чи додавати у супи або салати.

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Як правильно варити стручкову квасолю

Очищені та промиті стручки опустити в злегка підсолену киплячу воду. На пів кілограма квасолі нам знадобиться 2 літри води і чайна ложка солі. Заморожені овочі не вимагають розморожування, їх можна відразу опускати в окріп. Час варіння слід відраховувати з моменту повторного закипання води.

Салат з помідорами та стручковою квасолею

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Стручкову квасолю відваріть, відцідіть й охолодіть.
  2. Подрібніть часник, дрібно наріжте цибулю і петрушку.
  3. Розріжте помідори на вісімки, а потім навпіл.
  4. Оцет ретельно перемішайте з сіллю і цукром і поступово додайте олію.
  5. Нарешті додайте очищений, подрібнений зубчик часнику та дрібно нарізану шніт-цибулю і петрушку.
  6. Стручкову квасолю і помідори полити соусом і перемішайте.
  7. Посипте чорним перцем і чилі.