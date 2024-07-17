Стручкова квасоля – смачний та доступний різновид бобових. Особливо манить те, що її можна приготувати у будь-який спосіб – тушити, запікати чи додавати у супи або салати.
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Як правильно варити стручкову квасолю
Очищені та промиті стручки опустити в злегка підсолену киплячу воду. На пів кілограма квасолі нам знадобиться 2 літри води і чайна ложка солі. Заморожені овочі не вимагають розморожування, їх можна відразу опускати в окріп. Час варіння слід відраховувати з моменту повторного закипання води.
Салат з помідорами та стручковою квасолею
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Стручкову квасолю відваріть, відцідіть й охолодіть.
- Подрібніть часник, дрібно наріжте цибулю і петрушку.
- Розріжте помідори на вісімки, а потім навпіл.
- Оцет ретельно перемішайте з сіллю і цукром і поступово додайте олію.
- Нарешті додайте очищений, подрібнений зубчик часнику та дрібно нарізану шніт-цибулю і петрушку.
- Стручкову квасолю і помідори полити соусом і перемішайте.
- Посипте чорним перцем і чилі.