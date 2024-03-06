Любимое блюдо всех грузин и не только: готовим ароматный харчо
6 марта 2024, 18:20Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Харчо – классическое блюдо грузинской кухни. Однако оно уже давно полюбилось за пределами Грузии, в частности в Украине.
По этому рецепту харчо получается наваристым, густым, душистым и невероятно вкусным. Этот суп популярен своим остро-сладким привкусом, который можно получить благодаря добавлению специй.
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Суп харчо – классический рецепт
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 500 граммов говядины;
– 1 картофелина;
– 100 граммов риса;
– 2 луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 30 граммов масла;
– хмели-сунели, перец чили, соль, зелень по вкусу;
– 2 – 3 веточки кинзы;
– 1 помидор.
Приготовление:
- Вскипятите кастрюлю воды. Мясо порежьте крупными кусками и положите в кипящую воду.
- Когда мясо закипит, положите в воду одну головку лука. Затем уменьшите огонь и варите 30 минут.
- Тем временем поставьте на огонь сковороду с маслом. Измельчите лук и дайте прожариться до золотистости.
- Далее на крупной терке натрите помидор, добавьте к луку и обжарьте смесь в течение 5 минут.
- В готовую смесь добавьте томатную пасту и перемешайте. После этого жарьте 2 минуты, затем снимите сковороду с огня и закройте крышкой.
- Когда мясо будет готово, отправьте к нему зажарку, рис и порезанный картофель.
- Добавьте соль по вкусу, перец чили и перемешайте. Вскипятив суп, варите еще 10 минут до готовности риса.
- Готовый харчо приправьте хмели-сунели, измельченным чесноком, зеленью и выключите плиту. Перед подачей блюду необходимо дать настояться.