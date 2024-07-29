Вкус домашнего уюта: как приготовить ароматный суп с лисичками
29 июля 2024, 09:37Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Такой суп из лисичек очень кремовый, он имеет просто непревзойденный вкус. Его приготовит каждый!
Несомненно, лисички – вкус лета. Такое блюдо стоит попробовать, особенно в разгар сезона грибов.
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Суп с лисичками
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 литра овощного бульона;
– 1 большая луковица;
– 600 – 650 грамм лисичек;
– 500 грамм картофеля;
– полстакана молока;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– соль и черный перец по вкусу;
– по горсти измельченной зелени укропа и петрушки;
– дополнительно: масло для жарки грибов.
Приготовление:
- Почистите лисички от остатков земли, затем положите их в большую миску и полейте под проточной водой.
- Выньте из воды и тщательно обсушите бумажным полотенцем.
- Лук нашинковать кубиками.
- Картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Разогрейте 2 – 3 столовые ложки масла на дне кастрюли.
- Обжарьте лук на медленном огне в течение минуты.
- Затем следует увеличить огонь до среднего, немного подождите, пока жир в кастрюле сильно разогреется, и добавьте лисички.
- Более крупные можно предварительно разделить пополам.
- Обжарьте все вместе, не помешивая, минуту.
- Затем уменьшите огонь до минимума и добавьте нарезанный картофель. Жарьте 5 минут до слегка потения овощей, периодически помешивая.
- Когда овощи и грибы в кастрюле подрумянятся, постепенно добавляйте бульон – до любимой консистенции супа.
- Накройте крышкой и готовьте примерно 10 – 12 минут, пока картофель полностью не станет мягким.
- В кастрюлю вливаем молоко, лимонный сок и рубленую зелень. Наконец, приправьте солью и большим количеством перца.
- Подавайте с ломтиком хлеба, кусочком булочки или багета.