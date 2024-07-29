Вкус домашнего уюта: как приготовить ароматный суп с лисичками

29 июля 2024, 09:37
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Przyslij Przepis

Такой суп из лисичек очень кремовый, он имеет просто непревзойденный вкус. Его приготовит каждый!

Несомненно, лисички – вкус лета. Такое блюдо стоит попробовать, особенно в разгар сезона грибов.

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Суп с лисичками

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 литра овощного бульона;
– 1 большая луковица;
– 600 – 650 грамм лисичек;
– 500 грамм картофеля;
– полстакана молока;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– соль и черный перец по вкусу;
– по горсти измельченной зелени укропа и петрушки;
– дополнительно: масло для жарки грибов.

Приготовление:

  1. Почистите лисички от остатков земли, затем положите их в большую миску и полейте под проточной водой.
  2. Выньте из воды и тщательно обсушите бумажным полотенцем.
  3. Лук нашинковать кубиками.
  4. Картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками.
  5. Разогрейте 2 – 3 столовые ложки масла на дне кастрюли.
  6. Обжарьте лук на медленном огне в течение минуты.
  7. Затем следует увеличить огонь до среднего, немного подождите, пока жир в кастрюле сильно разогреется, и добавьте лисички.
  8. Более крупные можно предварительно разделить пополам.
  9. Обжарьте все вместе, не помешивая, минуту.
  10. Затем уменьшите огонь до минимума и добавьте нарезанный картофель. Жарьте 5 минут до слегка потения овощей, периодически помешивая.
  11. Когда овощи и грибы в кастрюле подрумянятся, постепенно добавляйте бульон – до любимой консистенции супа.
  12. Накройте крышкой и готовьте примерно 10 – 12 минут, пока картофель полностью не станет мягким.
  13. В кастрюлю вливаем молоко, лимонный сок и рубленую зелень. Наконец, приправьте солью и большим количеством перца.
  14. Подавайте с ломтиком хлеба, кусочком булочки или багета.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська