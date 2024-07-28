Этот рецепт не только очень вкусный, но и довольно простой в приготовлении. Даже новичок на кухне сможет выполнить это блюдо.
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Свинина с яблоком
- Время: 1, 5 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Накануне замаринуйте свиную корейку: промойте ее, обсушите, проткните лезвием ножа по всей поверхности на глубину примерно 0,5 сантиметра, затем посыпьте солью, перцем, тертым чесноком, прованскими специями или орегано и паприкой.
- Затем смажьте 1 столовой ложкой масла и положите в пакет на молнии или контейнер с крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа.
- На следующий день выньте свиную корейку и поместите ее в жаропрочную посуду.
- Сверху посыпьте горчицей толстым слоем, а затем посыпьте 2 столовыми ложками сахара.
- Морковь и петрушку помойте, почистите и нарежьте брусочками. Приправьте солью, перцем и смешайте с 1 столовой ложкой масла. Выложите овощи вокруг мяса.
- Поставьте блюдо в предварительно разогретую духовку (180 градусов) и запекайте без крышки 30 минут.
- Затем добавьте очищенные и нарезанные яблоки, посыпьте их 1 столовой ложкой сахара и снова поставьте в духовку.
- Продолжайте выпекать без крышки еще 50 минут.
- После выпечки выньте из духовки и подождите минут.
- Посыпьте измельченной петрушкой, нарежьте порционными кусками и подавайте с овощами.