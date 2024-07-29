Безсумнівно, лисички – смак літа. Таку страву варто спробувати, особливо у розпал сезону грибів.

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Суп з лисичками

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистіть лисички від залишків землі, потім покладіть їх у велику миску і полийте під проточною водою.
  2. Вийміть з води та ретельно обсушіть паперовим рушником.
  3. Цибулю нашаткувати кубиками.
  4. Картоплю почистіть і наріжте невеликими кубиками.
  5. Розігрійте 2 – 3 столові ложки олії на дні каструлі.
  6. Обсмажте цибулю на повільному вогні протягом хвилини.
  7. Потім слід збільшити вогонь до середнього, трохи почекайте, поки жир у каструлі сильно розігріється, і додайте лисички.
  8. Більші можна попередньо розділити навпіл.
  9. Обсмажте все разом, не помішуючи, хвилину.
  10. Потім зменшіть вогонь до мінімуму і додайте нарізану картоплю. Смажте 5 хвилин до злегка спітніння овочів, періодично помішуючи.
  11. Коли овочі та гриби в каструлі підрум'яняться, поступово додавайте бульйон – до улюбленої консистенції супу.
  12. Накрийте кришкою і готуйте приблизно 10 – 12 хвилин, поки картопля повністю не стане м’якою.
  13. У каструлю вливаємо молоко, лимонний сік і рубану зелень. Нарешті, приправте сіллю і великою кількістю перцю.
  14. Подавайте зі скибочкою хліба, шматочком булочки або багета.