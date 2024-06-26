Червень – найкраща пора, щоб приготувати суп з лисичками. Обов'язково спробуйте цю ароматні страву!
До теми Так швидко, що ви й оком не встигнете змигнути: геніальний рецепт лисичок в сметані
Суп з лисичками
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- У каструлі обсмажте на вершковому маслі нарізану кубиками цибулю, додайте вимиті лисички і очищений і розрізаний навпіл часник.
- Смажте, періодично помішуючи, приблизно 7 – 10 хвилин.
- Додайте очищену і нарізану кубиками картоплю і терту очищену моркву.
- Влийте гарячий бульйон, додайте куркуму і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і варіть приблизно 15 – 20 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Нарешті додайте кріп і шніт-цибулю та приправте свіжомеленим перцем.
- У каструлю з супом додайте затверділі вершки, перемішайте і відставте з вогню.