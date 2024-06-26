Червень – найкраща пора, щоб приготувати суп з лисичками. Обов'язково спробуйте цю ароматні страву!

До теми Так швидко, що ви й оком не встигнете змигнути: геніальний рецепт лисичок в сметані

Суп з лисичками

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. У каструлі обсмажте на вершковому маслі нарізану кубиками цибулю, додайте вимиті лисички і очищений і розрізаний навпіл часник.
  2. Смажте, періодично помішуючи, приблизно 7 – 10 хвилин.
  3. Додайте очищену і нарізану кубиками картоплю і терту очищену моркву.
  4. Влийте гарячий бульйон, додайте куркуму і доведіть до кипіння.
  5. Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і варіть приблизно 15 – 20 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Нарешті додайте кріп і шніт-цибулю та приправте свіжомеленим перцем.
  6. У каструлю з супом додайте затверділі вершки, перемішайте і відставте з вогню.