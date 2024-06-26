Станет вашим любимым блюдом: как приготовить суп с лисичками
26 июня 2024, 06:43Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Этот удивительный суп с лисичками очень простой и быстрый в приготовлении, но насыщенный вкусом. Его готовят с большим количеством грибов лисичек и картофеля.
Июнь – лучшая пора, чтобы приготовить суп с лисичками. Обязательно попробуйте это ароматные блюдо!
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Суп с лисичками
- Время: 45 минут
- Порций: 6
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1 луковица;
– 350 грамм лисичек;
– 1 зубчик чеснока;
– 350 грамм картофеля;
– 1 морковь;
– 1 литр отвара;
– щепотка куркумы;
– 1 столовая ложка измельченного укропа;
– 2 столовые ложки измельченного лука;
– 150 грамм сливок 18%.
Приготовление:
- В кастрюле обжарьте на сливочном масле нарезанный кубиками лук, добавьте вымытые лисички и очищенный и разрезанный пополам чеснок.
- Жарьте, периодически помешивая, примерно 7 – 10 минут.
- Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель и тертую очищенную морковь.
- Влейте горячий бульон, добавьте куркуму и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите примерно 15 – 20 минут, пока картофель не станет мягким. Наконец добавьте укроп и шнитт-лук и приправьте свежемолотым перцем.
- В кастрюлю с супом добавьте затвердевшие сливки, перемешайте и отставьте с огня.