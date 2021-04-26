Суп-пюре з баклажанів з курятиною: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт супу з баклажанів з курятиною, який ви можете приготувати на обід. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Наша Ряба
Ароматний, поживний суп-пюре з баклажанів з додаванням курятини сподобається всій вашій родині. До страви можете додати будь-які овочі, спеції. Подавайте гарячим з хрусткими грінками.
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Рецепт супу
- Помийте баклажани викладіть на деко, відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів. Розріжте навпіл, ложкою дістаньте м'яку частину.
- Філе ретельно помийте, відваріть в окропі, залиште для охолодження, наріжте скибочками.
- Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні з олією.
- У бульйон додайте м’якоть баклажанів, цибулю, часник, вершки, варіть протягом 5 хвилин. Далі – додайте тертий сир, перемішайте, подрібніть блендером.
- Хліб наріжте кубиками, збризніть оливковою олією, підсушіть в духовій шафі.
- У тарілку викладіть куряче філе, залийте супом, зверху викладіть грінки. Смачного!
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