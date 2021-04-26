Ми підготували для вас рецепт супу з баклажанів з курятиною, який ви можете приготувати на обід. Запишіть собі рецепт.

Ароматний, поживний суп-пюре з баклажанів з додаванням курятини сподобається всій вашій родині. До страви можете додати будь-які овочі, спеції. Подавайте гарячим з хрусткими грінками. Читайте також Суп із курячими фрикадельками: домашній рецепт Рецепт супу Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 4 баклажани;

– 1 цибуля;

– 100 мілілітрів вершків 30-33%;

– 4 зубчики часнику;

– 600 мілілітрів курячого бульйону;

– 2 столові ложки сиру Пармезан;

– 4 скибочки хліба;

– 2 чайні ложки оливкової олії;

– рослинна олія. Помийте баклажани викладіть на деко, відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів. Розріжте навпіл, ложкою дістаньте м'яку частину. Філе ретельно помийте, відваріть в окропі, залиште для охолодження, наріжте скибочками. Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні з олією. У бульйон додайте м’якоть баклажанів, цибулю, часник, вершки, варіть протягом 5 хвилин. Далі – додайте тертий сир, перемішайте, подрібніть блендером. Хліб наріжте кубиками, збризніть оливковою олією, підсушіть в духовій шафі. У тарілку викладіть куряче філе, залийте супом, зверху викладіть грінки. Смачного!