Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас рецепт вкусного и питательного супа с фрикадельками, который легко приготовить дома. Запишите себе рецепт.

Ароматный суп с куриным филе и овощами понравится всей вашей семье. Подавайте суп горячим с хлебом или гренками. Читайте также Салат с курицей, апельсином, орехами и брынзой: простой рецепт Рецепт супа Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 2 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 30 граммов риса;

– оливковое масло;

– зелень

– специи. Куриное филе помойте, пропустите через мясорубку. Выложите в миску, добавьте специи, замесите фарш. Смочите руки водой, сформуйте шарики руками. Картофель помойте, очистите, нарежьте кубиками. Лук очистите, измельчите ножом. Морковь помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Зелень помойте, измельчите ножом. В кастрюлю с кипятком выложите фрикадельки, добавьте соль, картофель, рис. На сковороде с маслом пассируйте морковь и лук, выложите в суп, добавьте специи, зелень. Варите до готовности. Суп налейте в тарелку. Приятного аппетита!