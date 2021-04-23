Суп с фрикадельками: домашний рецепт
Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас рецепт вкусного и питательного супа с фрикадельками, который легко приготовить дома. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Fat Killers
Ароматный суп с куриным филе и овощами понравится всей вашей семье. Подавайте суп горячим с хлебом или гренками.
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Рецепт супа
- Куриное филе помойте, пропустите через мясорубку. Выложите в миску, добавьте специи, замесите фарш. Смочите руки водой, сформуйте шарики руками.
- Картофель помойте, очистите, нарежьте кубиками.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- Морковь помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Зелень помойте, измельчите ножом.
- В кастрюлю с кипятком выложите фрикадельки, добавьте соль, картофель, рис.
- На сковороде с маслом пассируйте морковь и лук, выложите в суп, добавьте специи, зелень. Варите до готовности.
- Суп налейте в тарелку. Приятного аппетита!
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