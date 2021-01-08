Суп-пюре з броколі та цвітної капусти: домашні рецепти
Після свят непогано розвантажити свій організм. Ідеальний варінт – суп-пюре з брокколі та цвітної капусти.
Броколі та цвітна капуста містять безліч корисних властивостей та вітамінів. Ароматний смачний суп із броколі зміцнить ваш імунітет, що особливо важливо в холодну пору року. SmachnoNews зібрав для вас чудову підбірку рецептів. Вони надзвичайно смачні та легкі у приготуванні – гайда готувати разом!
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Суп-пюре з броколі та цвітної капусти
Суп-пюре з броколі та цвітної капусти
- Помийте капусту та броколі, відваріть у киплячій підсоленій воді 10 хвилин до готовності.
- Почистіть цибулю, наріжте півкільцями.
- Відварені овочі подрібніть у блендері з цибулею.
- У каструлю з бульйоном викладіть подрібнені овочі, додайте молоко, сіль, перець, перемішайте, доведіть до кипіння протягом 5 хвилин, додайте 2 столові ложки оливкової олії. При подачі додайте сухарики.
Суп-пюре з броколі
Суп-пюре з броколі
- Помийте броколі, цвітну капусту, наріжте на суцвіття. У каструлі з водою варіть на малому вогні протягом 5-7 хвилин.
- Почистіть цибулю, наріжте кільцями, обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте до капусти.
- Відварені овочі з цибулею подрібніть блендером до однорідної консистенції, додайте мускатний горіх, олії, сіль, перець вершки, ще раз збийте, доведідіть до кипіння декілька хвилин.
- Викладіть суп у тарілки, подавайте з сухариками або хлібом.
Суп-пюре з броколі та шпинатом
Суп-пюре з броколі та шпинатом
- Помийте картоплю, почистіть від шкірки, варіть у каструлі з водою на середньому вогні.
- Почистіть цибулю, наріжте кільцями, обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте до картоплі.
- Помийте броколі, цвітну капусту, наріжте на суцвіття, додайте до картоплі, додайте помитий шпинат, варіть доки овочі стануть м'якими, додайте сіль, перець.
- Відварені овочі з цибулею подрібніть блендером до однорідної консистенції, додайте вершки, перемішайте, доведіть до кипіння декілька хвилин.
- Викладіть суп у тарілки. При подачі задекоруйте листям петрушки, додайте сухарики. Смачного!
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