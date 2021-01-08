Після свят непогано розвантажити свій організм. Ідеальний варінт – суп-пюре з брокколі та цвітної капусти.

Броколі та цвітна капуста містять безліч корисних властивостей та вітамінів. Ароматний смачний суп із броколі зміцнить ваш імунітет, що особливо важливо в холодну пору року. SmachnoNews зібрав для вас чудову підбірку рецептів. Вони надзвичайно смачні та легкі у приготуванні – гайда готувати разом!

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Суп-пюре з броколі та цвітної капусти

Суп-пюре з броколі та цвітної капусти

Інгредієнти:

– 400 г броколі;

– 350 г цвітної капусти;

– 2 цибулі;

– 100 мл молока;

– 2 ст. л оливкової олії.

Помийте капусту та броколі, відваріть у киплячій підсоленій воді 10 хвилин до готовності. Почистіть цибулю, наріжте півкільцями. Відварені овочі подрібніть у блендері з цибулею. У каструлю з бульйоном викладіть подрібнені овочі, додайте молоко, сіль, перець, перемішайте, доведіть до кипіння протягом 5 хвилин, додайте 2 столові ложки оливкової олії. При подачі додайте сухарики.

Суп-пюре з броколі

Суп-пюре з броколі

Інгредієнти:

– 450 г броколі;

– 350 г цвітної капусти;

– 1-2 цибулі;

– 1 ч.л мускатного горіха;

– вершки 33%;

– 2 ст. л соняшникової олії.

– сіль, перець.

Помийте броколі, цвітну капусту, наріжте на суцвіття. У каструлі з водою варіть на малому вогні протягом 5-7 хвилин. Почистіть цибулю, наріжте кільцями, обсмажте на пательні до золотої скоринки, додайте до капусти. Відварені овочі з цибулею подрібніть блендером до однорідної консистенції, додайте мускатний горіх, олії, сіль, перець вершки, ще раз збийте, доведідіть до кипіння декілька хвилин. Викладіть суп у тарілки, подавайте з сухариками або хлібом.

Суп-пюре з броколі та шпинатом

Суп-пюре з броколі та шпинатом

Інгредієнти:

– 350 г броколі;

– 350 г цвітної капусти;

– 150 г шпинату;

– 1 цибуля;

– 2 картоплі;

– вершки 33%;

– 2 ст. л оливкової олії;

– сіль, перець.

– петрушка.