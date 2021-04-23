Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт смачного та поживного супу з фрикадельками, який легко приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Ароматний суп з курячим філе та овочами сподобається усій вашій родині. Подавайте суп гарячим з хлібом або грінками. Читайте також Салат з курятиною, апельсином, горіхами та бринзою: простий рецепт Рецепт супу Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 2 картоплі;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 30 грамів рису;

– оливкова олія;

– зелень;

– спеції. Філе куряче помийте, пропустіть через м'ясорубку. Викладіть у миску, додайте спеції, замісіть фарш. Змочіть руки водою, сформуйте кульки руками. Картоплю помийте, почистіть, наріжте кубиками. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками. Зелень помийте, подрібніть ножем. У каструлю з окропом викладіть фрикадельки, додайте сіль. Додайте картоплю, рис. На пательні з олією пасеруйте моркву та цибулю, викладіть у суп, додайте спеції, зелень. Варіть до готовності. Суп налийте у тарілку. Смачного!