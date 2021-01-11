Овочеві супи-детокс з сочевицею, броколі, морквою та імбиром: домашні рецепти
До вашої уваги легкі та корисні овочеві супи для очищення та оздоровлення організму.
Smachno News підготував для вас підбірку рецептів овочевих супів з сочевиці, імбиром та спеціями, які ви з легкістю приготуєте вдома. Як відомо, вживання варених супів корисно для травної системи, які забезпечують організм поживними речовинами, стимулюють травлення і очищення організму від шлаків, а також мають антибактеріальну та протизапальну дію.
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Суп з броколі
Суп з броколі
- Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками, капусту розділіть на суцвіття.
- Почистіть цибулю, часник, обсмажте у глибокій каструлі на оливковій олії, додайте подрібнений або сушений базилік, долийте 500 мл води, додайте картоплю, капусту, сіль, перець, варіть до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.
Суп з морквою та імбиром
Суп з морквою та імбиром
- Моркву помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Помийте, почистіть імбир, цибулю, часник, подрібніть ножем. У каструлі обсмажте на вершковому маслі до золотої скоринки, додайте 750 мл води. Далі – додайте моркву, доведіть до кипіння, варіть до готовності 15-25 хвилин. Овочі подрібніть блендером.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.
Суп з червоної сочевиці
Суп з червоної сочевиці
- Для приготування супу почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем, обсмажте на пательні на вершковому маслі.
- Помийте перець, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Ретельно помийте сочевицю, викладіть у каструлю з водою, варіть на малому вогні, додайте сіль, перець, додайте обсмажену цибулю, болгарський перець, одну столову ложку куркуми, перемішайте, варіть до готовності. Зніміть з вогню, збийте суп блендером.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки, подавайте з сухариками або хлібом. Смачного!
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