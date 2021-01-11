До вашої уваги легкі та корисні овочеві супи для очищення та оздоровлення організму.

Smachno News підготував для вас підбірку рецептів овочевих супів з сочевиці, імбиром та спеціями, які ви з легкістю приготуєте вдома. Як відомо, вживання варених супів корисно для травної системи, які забезпечують організм поживними речовинами, стимулюють травлення і очищення організму від шлаків, а також мають антибактеріальну та протизапальну дію.

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Суп з броколі

Суп з броколі

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 1 картоплина;

– 1 качан броколі;

– 1 пучок базиліка або 2 ст.л сушеного;

– 2 зубчики часнику;

– 2 ст.л оливкової олії;

– 500 мл води;

– сіль і перець.

Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками, капусту розділіть на суцвіття. Почистіть цибулю, часник, обсмажте у глибокій каструлі на оливковій олії, додайте подрібнений або сушений базилік, долийте 500 мл води, додайте картоплю, капусту, сіль, перець, варіть до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.

Суп з морквою та імбиром

Суп з морквою та імбиром

Інгредієнти:

– 1 цибуля;

– 2-3 зубчики часнику;

– 5 морквин;

– корінь імбиру;

– 1 ст.л карі;

– 2 ст.л оливкової олії;

– 750 мл води;

– ½ ч. л кориці;

– 1 ст.л вершкового масла 82%;

– сіль і перець.

Моркву помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Помийте, почистіть імбир, цибулю, часник, подрібніть ножем. У каструлі обсмажте на вершковому маслі до золотої скоринки, додайте 750 мл води. Далі – додайте моркву, доведіть до кипіння, варіть до готовності 15-25 хвилин. Овочі подрібніть блендером. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.

Суп з червоної сочевиці

Суп з червоної сочевиці

Інгредієнти:

– 200 г червоної сочевиці;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 2 шт. болгарського перцю;

– 1 ст.л вершкового масла 82%;

– 1 ст.л куркуми;

– сіль і перець;

– 500 мл води.