Насладиться суши можно дома: пикантный рецепт с манго
12 августа 2024, 22:35Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Сочетание нежного лосося холодного копчения, сладкого манго и свежих овощей создает настоящую феерию вкуса. Этот рецепт точно будет хорошей инновационной закуской на вечеринке.
Такие суши понравятся любителям пикантных блюд. Их безусловный плюс – простота приготовления.
Интересно На него нужно всего несколько минут: быстрый салат-закуска из огурцов
Суши из манго и лосося
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 220 граммов риса для суши;
– 250 миллилитров воды;
– 1/4 чайной ложки соли;
рисовая заправка:
– 6 столовых ложек рисового уксуса;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
для суши:
– 3 листа нори;
– 300 граммов копченого лосося;
– 18 листьев свежего шпината;
– пол красного перца;
– пол манго;
– пол зеленого огурца.
Приготовление:
- Рис несколько раз промойте под проточной водой, пока не исчезнет крахмал и вода не станет прозрачной.
- Затем залейте свежей водой и замочите рис примерно на 30 минут.
- По истечении этого времени процедите рис, положите его в кастрюлю, залейте водой, посолите, накройте крышкой и доведите до кипения.
- После закипания уменьшите огонь до минимума и варите примерно 9 – 10 минут. По истечении этого времени снимите с огня и оставьте под крышкой на 15 минут, чтобы пропарилась.
- Теперь беремся за рисовую заправку: рисовый уксус смешайте с солью и сахаром, влейте в рис и тщательно перемешайте, оставьте рис до полного остывания.
- Сложите ломтики копченого лосося друг на друга и нарежьте полосками шириной 1 сантиметр.
- Шпинат промойте и обсушите, перец помойте, почистите от семян и нарежьте длинными ровными полосками.
- Огурец помойте, удалите мякоть и нарежьте длинной соломкой. Почистите манго и нарежьте его длинными полосками.
- Положите лист нори на бамбуковый коврик блестящей стороной вниз, добавьте тонкий слой риса, на конце оставьте 1 сантиметр без риса (выкладывая рис на нори, смочите руки в воде). Затем выложите шпинат, полоски манго, перец, огурец и копченый лосось. Тщательно сверните все с помощью коврика, прижмите и сверните в рулет.
- Готовые рулеты нарежьте острым ножом на кусочки.
- Подавайте суши с васаби, соевым соусом и маринованным имбирем.