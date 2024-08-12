Такі суші сподобаються любителям пікантних страв. Їх безумовний плюс – простота приготування.
Цікаво На нього треба лише кілька хвилин: швидкий салат-закуска з огірків
Суші з манго та лосося
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Рис кілька разів промийте під проточною водою, поки не зникне крохмаль і вода не стане прозорою.
- Потім залийте свіжою водою і замочіть рис приблизно на 30 хвилин.
- Після закінчення цього часу процідіть рис, покладіть його в каструлю, залийте водою, посоліть, накрийте кришкою і доведіть до кипіння.
- Після закипання зменшіть вогонь до мінімуму і варіть приблизно 9 – 10 хвилин. Після закінчення цього часу зніміть з вогню і залиште під кришкою на 15 хвилин, щоб пропарилася.
- Тепер беремося до рисової заправки: рисовий оцет змішайте з сіллю і цукром, влийте в рис і ретельно перемішайте, залишіть рис до повного охолодження.
- Складіть скибочки копченого лосося один на одного і наріжте смужками шириною 1 сантиметр.
- Шпинат промийте та обсушіть, перець помийте, почистіть від насіння і наріжте довгими рівними смужками.
- Огірок помийте, видаліть м'якоть і наріжте довгою соломкою. Почистіть манго і наріжте його довгими смужками.
- Покладіть лист норі на бамбуковий килимок блискучою стороною вниз, додайте тонкий шар рису, на кінці залиште 1 сантиметр без рису (викладаючи рис на норі, змочіть руки у воді). Потім викладіть шпинат, смужки манго, перець, огірок і копчений лосось. Ретельно згорніть все за допомогою килимка, притисніть і згорніть в рулет.
- Готові рулети наріжте гострим ножем на шматочки.
- Подавайте суші з васабі, соєвим соусом і маринованим імбиром.