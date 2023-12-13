Суші-торт виглядає напрочуд ефектно, проте його зовсім нескладно приготувати. Це заняття може захопити усю родину – і дорослих, і дітей.

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Як зробити суші-торт – покроковий рецепт

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

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Суші-торт можна подавати порційно / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Рис ретельно промийте, залийте водою, посоліть і варіть після закипання 15 хвилин. Далі додайте рисовий оцет та розділіть рис на 4 частини.
  2. Зваріть яйця круто та натріть їх на середню тертку. Крабові палички й рибу дрібно наріжте.
  3. Авокадо помийте, почистьте від шкірки та наріжте тонкими пластинками. Кріп помийте, обсушіть і подрібніть.
  4. На пласку тарілку покладіть лист норі, на нього рівномірно розкладіть 1 частину рису, крабові палички та змастіть все майонезом.
  5. Другим шаром буде знову лист норі, рис, половина пластинок авокадо, 2 натертих яйця та майонез.
  6. Третім шаром теж зробіть норі, рис, половину риби та майонез. Четвертий – норі, рис, друга частина авокадо, 2 натертих яйця, майонез.
  7. Зверху покладіть останній лист норі, намастіть його майонезом, розкладіть решту риби та посипте готовий суші-торт кунжутом та нарізаним кропом.