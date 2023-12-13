Суші-торт виглядає напрочуд ефектно, проте його зовсім нескладно приготувати. Це заняття може захопити усю родину – і дорослих, і дітей.

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Як зробити суші-торт – покроковий рецепт

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 листів норі;

– 250 грамів рису для суші;

– 500 мілілітрів води;

– 300 грамів філе червоної риби;

– 5 крабових паличок;

– 4 яйця;

– 100 грамів майонезу 72%;

– 3 авокадо;

– 20 грамів білого кунжуту;

– гілочка кропу;

– 50 мілілітрів рисового оцту;

– сіль до смаку.



Суші-торт можна подавати порційно / Фото Depositphotos

Приготування:

Рис ретельно промийте, залийте водою, посоліть і варіть після закипання 15 хвилин. Далі додайте рисовий оцет та розділіть рис на 4 частини. Зваріть яйця круто та натріть їх на середню тертку. Крабові палички й рибу дрібно наріжте. Авокадо помийте, почистьте від шкірки та наріжте тонкими пластинками. Кріп помийте, обсушіть і подрібніть. На пласку тарілку покладіть лист норі, на нього рівномірно розкладіть 1 частину рису, крабові палички та змастіть все майонезом. Другим шаром буде знову лист норі, рис, половина пластинок авокадо, 2 натертих яйця та майонез. Третім шаром теж зробіть норі, рис, половину риби та майонез. Четвертий – норі, рис, друга частина авокадо, 2 натертих яйця, майонез. Зверху покладіть останній лист норі, намастіть його майонезом, розкладіть решту риби та посипте готовий суші-торт кунжутом та нарізаним кропом.

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