Сушені яблука – це справжня "душа" зимового столу, адже без узвару з них не обійдеться жодне свято. Кілька простих кроків, і ви зможете отримати смачний та корисний продукт для всієї родини.

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Вибір яблук

Перед тим як розпочинати сушіння, оберіть якісні та стиглі яблука. Вони повинні бути цілими і не містити ознак псування. Великі і соковиті сорти, такі як "Голден" або "Джонатан", ідеально підходять для сушки.

Такі запашні плоди / Фото unsplash

Миття та обробка

Перш кроком є миття та обробка яблук. Добре промийте їх у прохолодній воді, а потім обережно обсушіть. За бажанням ви можете видалити шкірку, але це не обов'язково. Шкірка містить багато корисних речовин. Тепер наріжте яблука на тонкі кільця або соломку. Рівномірна товщина допоможе забезпечити рівномірне сушіння.

Як правильно сушити

Яблука швидко починають окислюватися і змінювати колір. Щоб цього уникнути, занурте нарізані кільця або соломку у солодку воду з лимонним соком або аскорбіновою кислотою (вітамін C). Це не тільки запобігає окисленню, але також додає приємний легкий смак.

Є кілька методів сушіння яблук: в духовці, на повітрі або в сушарці для фруктів. Кожен з них має свої переваги.

Духовка . Розташуйте яблука на пекарському папері на деко і сушіть при температурі близько 60 – 70 градусів Цельсія впродовж 4 – 6 годин. Забезпечте вентиляцію, щоб волога виходила.

. Розташуйте яблука на пекарському папері на деко і сушіть при температурі близько 60 – 70 градусів Цельсія впродовж 4 – 6 годин. Забезпечте вентиляцію, щоб волога виходила. Сушарка для фруктів . Використовуйте сушарку за вказівкою виробника, зазвичай це займає близько 8 – 12 годин.

. Використовуйте сушарку за вказівкою виробника, зазвичай це займає близько 8 – 12 годин. Сушіння на повітрі. Ви можете також сушити яблука на повітрі, викладаючи їх на прямому сонці або на спеціальних сітках для сушіння.

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