Шоколадний бісквітний торт – улюблене солодке частування королівської родини. Принц Вільям настільки обожнює цей десерт, що навіть подавав його як другий торт на своєму королівському весіллі з Кейт Міддлтон у квітні 2011 року.

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Він був розроблений, виготовлений та подарований принцу Вільяму виробниками печива McVitie’s. Його виготовляли з 1700 грамів печива та 17 кг шоколаду!



Принц Вільям з Кейт Міддлтон / Фото Гетті

Цей рецепт дуже простий, і дітям завжди подобається подрібнювати та кришити печиво.

Рецепт шоколадного торта

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6



Шоколадний торт / Фото Пінтерест

Інгредієнти:

– 340 г вершкового масла;

– 240 г кукурудзяного сиру;

– 60 г какао;

– 120 г чорного шоколаду;

– 1 ч. л. ваніліну;

– 60 г фісташок;

– 100 г сушеного інжиру;

– 450 г подрібненого печива.

Для приготування торта змішайте масло та какао. Перемішайте однорідну масу. Влийте сироп, ванілін. Подрібніть фісташки та інжир, додайте до маси й перемішайте. Перекладіть масу для торта в холодильник на 1 годину. Додайте до охолодженої маси печиво та перемішайте. Сформуйте торт. Можна використати силіконову форму для торта. Вийміть торт з форми. Розтопіть шоколад на паровій бані та залийте ним торт. Відправте торт в холодильник на дві години. Смачного!

Також до торта можна додати в'ялену вишню або замінити фісташки на волоський горіх.