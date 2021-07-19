Шоколадний бісквітний торт – улюблене солодке частування королівської родини. Принц Вільям настільки обожнює цей десерт, що навіть подавав його як другий торт на своєму королівському весіллі з Кейт Міддлтон у квітні 2011 року.
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Він був розроблений, виготовлений та подарований принцу Вільяму виробниками печива McVitie’s. Його виготовляли з 1700 грамів печива та 17 кг шоколаду!
Принц Вільям з Кейт Міддлтон / Фото Гетті
Цей рецепт дуже простий, і дітям завжди подобається подрібнювати та кришити печиво.
Рецепт шоколадного торта
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
Шоколадний торт / Фото Пінтерест
- Для приготування торта змішайте масло та какао. Перемішайте однорідну масу.
- Влийте сироп, ванілін.
- Подрібніть фісташки та інжир, додайте до маси й перемішайте.
- Перекладіть масу для торта в холодильник на 1 годину.
- Додайте до охолодженої маси печиво та перемішайте.
- Сформуйте торт. Можна використати силіконову форму для торта.
- Вийміть торт з форми.
- Розтопіть шоколад на паровій бані та залийте ним торт.
- Відправте торт в холодильник на дві години. Смачного!
Також до торта можна додати в'ялену вишню або замінити фісташки на волоський горіх.