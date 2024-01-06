Бульйон з кролика – витончена та неперевершена у своїй смаковій палітрі страва. Є простий та швидкий рецепт його приготування, який точно заслуговує на місце в арсеналі кожної господині.

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Бульйон з кролика

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Це дуже смачно / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Налийте 4 літри води у велику каструлю.
  2. Додайте промите м'ясо і запашний перець, а також лавровий лист.
  3. Варіть все 20 хвилин.
  4. Очистіть моркву, петрушку і селеру і наріжте їх дрібніше.
  5. Помістіть у каструлю з рештою інгредієнтів.
  6. Очистіть цибулю і додайте до решти інгредієнтів.
  7. Додайте петрушку.
  8. Варіть суп 1,5 години.
  9. Бульйон приправте сіллю, перцем.
  10. Подавайте готовий суп з улюбленими добавками.