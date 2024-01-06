Шедевр вкуса: как приготовить бульон из кролика
6 января 2024, 08:32Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
На праздники, когда стол переполнен сытными яствами, так хочется отведать нежное первое блюдо. Бульон из кролика – именно то, что нужно в такие моменты.
Бульон из кролика – изящное и непревзойденное в своей вкусовой палитре блюдо. Есть простой и быстрый рецепт его приготовления, точно заслуживающий место в арсенале каждой хозяйки.
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Бульон из кролика
- Время: 1 час
- Порций: 4
Это очень вкусно / Фото fajne gotowanieИнгредиенты:
– 600 грамм тушки кролика;
– 2 морковки;
– 1 луковица;
– 60 грамм корня сельдерея;
– 1 пучок петрушки;
– специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист.
Приготовление:
- Налейте 4 литра воды в большую кастрюлю.
- Добавьте промытое мясо и душистый перец, а также лавровый лист.
- Варите все 20 минут.
- Очистите морковь, петрушку и сельдерей и нарежьте их помельче.
- Поместите в кастрюлю с остальными ингредиентами.
- Очистите лук и добавьте к другим ингредиентам.
- Добавьте петрушку.
- Варите суп 1,5 часа.
- Бульон приправьте солью, перцем.
- Подавайте готовый суп с любимыми добавками.