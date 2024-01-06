Шедевр вкуса: как приготовить бульон из кролика

6 января 2024, 08:32
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Fajne gotowanie

На праздники, когда стол переполнен сытными яствами, так хочется отведать нежное первое блюдо. Бульон из кролика – именно то, что нужно в такие моменты.

Бульон из кролика – изящное и непревзойденное в своей вкусовой палитре блюдо. Есть простой и быстрый рецепт его приготовления, точно заслуживающий место в арсенале каждой хозяйки.

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Бульон из кролика

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Это очень вкусно / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 600 грамм тушки кролика;
– 2 морковки;
– 1 луковица;
– 60 грамм корня сельдерея;
– 1 пучок петрушки;
– специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист.

Приготовление:

  1. Налейте 4 литра воды в большую кастрюлю.
  2. Добавьте промытое мясо и душистый перец, а также лавровый лист.
  3. Варите все 20 минут.
  4. Очистите морковь, петрушку и сельдерей и нарежьте их помельче.
  5. Поместите в кастрюлю с остальными ингредиентами.
  6. Очистите лук и добавьте к другим ингредиентам.
  7. Добавьте петрушку.
  8. Варите суп 1,5 часа.
  9. Бульон приправьте солью, перцем.
  10. Подавайте готовый суп с любимыми добавками.

Это очень вкусно: как приготовить вкусную закуску.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська