Лето насыщено свежими фруктами и ягодами. Чтобы наслаждаться их неповторимым вкусом и вне сезона, следует приготовить из них разнообразную домашнюю консервацию. В вашем кухонном амбаре обязательно должны быть варенье. Но что делать, когда джем получился слишком редким? Эти несколько простых приёмов могут помочь.

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Что делает варенье густым

Варенье можно приготовить практически из любых фруктов и ягод, но одни сорта подходят лучше других. Здесь речь идет о плодах, содержащих значительное количество пектина. В крыжовнике, бананах, сливах, грушах, айве, персиках, ежевике, цитрусовых и яблоках много пектина. Значительно меньше его в малине, землянике, черешне и клубнике.

Однако это не означает, что перечисленные продукты не подходят для приготовления домашнего варенья. Прежде чем приступать к работе, их нужно как следует подготовить. Просто посыпьте ингредиенты сахаром и дождитесь пока они пустят сок. После стекания лишней жидкости они будут готовы к жарке.

Почему варенье получается жидким

Слишком водянистый джем может быть результатом неправильной нарезки сырья, из которого его готовили. Мелкие плоды, такие как малина и ежевика, не нуждаются в резке. Следует нарезать такие продукты, как яблоки, груши и персики, но и здесь не следует переборщить. Если кусочки слишком мелкие, то при жарке они пустят весь сок, пережарятся и вместо варенья получите жидкую кашицу.

Прекрасное дополнение к блюдам / Фото unsplash

Сколько времени нужно, чтобы варенье загустело

Определить оптимальное время загустения варенья для каждого вида фруктов очень сложно. Это потому, что они выделяют воду в разное время. Кроме того, все зависит от желаемой консистенции: гладкий мармелад или варенье с отчетливо заметными кусочками фруктов. Важно внимательно следить за состоянием консервов во время жарки. Часто помешивайте их и не давайте им подгореть. Когда варенье достигает соответствующей степени переваривания фруктов, значит, пора прекращать жарку.

Загуснет ли варенье в банке

Снижение температуры по отношению к той, которая была во время жарки, способствует загустению варенья, но лишь в незначительной степени. Поэтому нужная консистенция варенье должна получиться во время жарки.

Как загустить жидкое варенье

Даже несмотря на правильную подготовку и нарезку плодов, варенье не приобретает достаточно густую консистенцию. Что в таком случае делать?

Здесь есть несколько проверенных методик:

Агар-агар. Под этим названием скрывается продукт растительного происхождения. Он признан безопасной пищевой добавкой, но стоит отметить, что основным компонентом этого продукта является галактоза, то есть сахар, который усваивается человеком.

Желатин. Прекрасный и проверенный годами продукт. Помните, что желатин предварительно следует замочить в холодной воде. Для загустения килограмма варенья должно хватить одной столовой ложки.

Фруктовое желе. Эта добавка сгустит варенье, повлияет на его цвет и придаст интересный вкус. Как использовать при приготовлении варенья? Некоторые рецепты рекомендуют его растопить перед добавлением e варенья, но большинство хозяек просто всыпают вместе с сахаром, в пропорции пакетик на килограмм варенья.