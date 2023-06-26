Літо насичене свіжими фруктами та ягодами. Щоб насолоджуватися їх неповторним смаком і поза сезоном, варто приготувати з них різноманітну домашню консервацію. У вашій кухонній коморі обов'язково повинні бути варення. Але що робити, коли джем вийшов занадто рідким? Ці кілька простих прийомів можуть допомогти.

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Що робить варення густим

Варення можна приготувати практично з будь-яких фруктів та ягід, але одні сорти підходять краще, ніж інші. Тут йде мова про плоди, які містять значну кількість пектину. В агрусі, бананах, сливах, грушах, айві, персиках, ожині, цитрусових і яблуках багато пектину. Значно менше його у малині, суниці, черешні та полуниці.

Однак, це не означає, що перераховані продукти не підходять для приготування домашнього варення. Перш ніж ставати до роботи, їх потрібно як слід підготувати. Просто посипте інгредієнти цукром і дочекайтеся, поки вони пустять сік. Після стікання лишньої рідини – вони будуть готові до смаження.

Чому варення виходить рідким

Занадто водянистий джем також може бути результатом неправильної нарізки сировини, з якого його готували. Дрібні плоди, такі як малина і ожина, не потребують різання. Варто нарізати такі продукти, як яблука, груші та персики, але і тут не слід переборщити. Якщо шматочки занадто дрібні, то при смаженні вони пустять весь сік, пересмажаться і замість варення отримаєте рідку кашку.

Чудовий додаток до страв / Фото unsplash

Скільки часу потрібно, щоб варення загусло

Визначити оптимальний час загустіння варення для кожного виду фруктів дуже складно. Це тому, що вони виділяють воду в різний час. Крім того, все залежить від бажаної консистенції: гладкий мармелад або варення з чітко помітними шматочками фруктів. Важливо уважно стежити за станом консервів під час смаження. Часто помішуйте їх і не давайте їм підгоріти. Коли варення досягає відповідного ступеня переварювання фруктів, значить, пора припиняти смаження.

Чи загусне варення в банці

Зниження температури стосовно тієї, яка була під час смаження, сприяє загустінню варення, але лише незначною мірою. Тому потрібну консистенцію варення має вийти під час смаження.

Як загустити рідке варення

Навіть попри правильну підготовку і нарізку плодів, варення не набуває достатньо густої консистенції. Що в такому випадку робити?

Тут є кілька перевірених методик:

Агар-агар. Під цією назвою ховається продукт рослинного походження. Він визнаний безпечною харчовою добавкою, але варто відзначити, що основним компонентом цього продукту є галактоза, тобто цукор, який важко засвоюється людиною.

Желатин. Чудовий та перевірений роками продукт. Пам’ятайте, що желатин попередньо потрібно замочити в холодній воді. Для загустіння кілограма варення має вистачити однієї столової ложки.

Фруктове желе. Ця добавка згустить варення, вплине на його колір і додасть цікавого смаку. Як використовувати при приготуванні варення? Деякі рецепти рекомендують його розтопити перед додаванням e варення, але більшість господинь просто всипають разом з цукром, в пропорції пакетик на кілограм варення.

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