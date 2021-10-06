Повар рассказывает, что яйцо надо опустить в кипящую воду, а не ждать, пока вода вокруг яйца нагреется.

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Бросайте яйца в кипяток

Простым рецептом поделился звездный шеф-повар Дж. Кензи Лопес-Альт, автор поваренных книг и эксперт по приготовлению яиц.

Если вы кладете яйца в холодную воду, яичные белки фактически сливаются со скорлупой. С другой стороны, если вы опустите их в уже кипящую воду, белки схватятся довольно быстро, и яйца будет легче раскалывать,

– рассказал Лопес-Альт.

Кипяток помогает белку быстрее отделиться от скорлупы / Фото Unsplash

Используйте выпуклую посуду

Повар отмечает, что вместо традиционной кастрюли лучше использовать вок.

Чем особенный вок Вок используется в китайской кухне и некоторых регионах Восточной Азии. Эта посуда напоминает миску или большую сковородку с выпуклым дном. Обычно вок имеет одну или две ручки. Этот сосуд можно использовать для варки, жарки, обработки паром, тушения и копчения – вок может заменить едва ли не всю посуду для обработки продуктов.

"Причина, по которой я люблю использовать вок, заключается в том, что вы можете аккуратно положить яйца вниз по наклонной стороне. Они как бы скатываются на дно – так вы не рискуете бросить их в воду слишком сильно и разбить", – отметил шеф-повар.

Как приготовить легко очищаемые яйца, рассказывает Лопес-Альт: смотрите видео

Какое оно – идеальное яйцо

Лопес-Альт дал несколько советов, как приготовить совершенные яйца любой степени готовности. Мужчина советует не давать слишком много воды – яйца должны быть покрыты кипятком не полностью.

Легкий для очистки и самый энергоэффективный метод, который я нашел, – это вскипятить примерно 3 сантиметра воды на дне кастрюли или вока. Добавьте яйца прямо из холодильника (вода не должна их покрывать). Накройте крышкой и готовьте 3 минуты для очень мягкой середины, 4-5 минут для мягкой, 6-7 минут для средней и 9-12 минут для твердой,

– поделился мужчина.

Повар также отметил, что перед снятием скорлупы яйца нужно охладить. Эксперт советует использовать ледяные бани. Яйца надо положить в стеклянную тару, поставить ее на лед и подождать несколько минут.

Различные степени приготовления яиц / Фото из инстаграма Лопес-Альта