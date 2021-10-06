Кухар розповідає, що яйце треба опустили в киплячу воду, а не чекати, поки вода навколо яйця нагріється.

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Кидайте яйця в окріп

Простим рецептом поділився зірковий шеф-кухар Дж. Кензі Лопес-Альт, автор куховарних книг та експерт з приготування яєць.

Якщо ви покладете яйця у холодну воду, яєчні білки фактично злиються зі шкаралупою. З іншого боку, якщо ви опустите їх у вже киплячу воду, білки схопляться досить швидко, і яйця буде легше лущити,

– розповів Лопес-Альт.

Окріп допомагає білку швидше відділитися від шкаралупи / Фото Unsplash

Використовуйте пологий посуд

Кухар зазначає, що замість традиційної каструлі краще використовувати вок.

Чим особливий вок Вок використовується у китайській кухні та деяких регіонах Східної Азії. Цей посуд нагадує миску або велику сковорідку з випуклим дном. Зазвичай вок має одну чи дві ручки. Цю посудину можна використовувати для варіння, смаження, обробки парою, тушкування та копчення – вок може замінити чи не весь посуд для обробки продуктів.

"Причина, чому я люблю використовувати вок, полягає в тому, що ви можете акуратно покласти яйця вниз по похилій стороні. Вони ніби скочуються на дно – так ви не ризикуєте кинути їх у воду засильно та розбити", – зазначив шеф-кухар.

Як приготувати яйця, що легко очищуються, розповідає Лопес-Альт: дивіться відео

Яке воно – ідеальне яйце

Лопес-Альт дав кілька порад, як приготувати досконалі яйця будь-якого ступеня готовності. Чоловік радить не давати забагато води – яйця мають бути покриті окропом не повністю.

Легкий для очищення та найбільш енергоефективний метод, який я знайшов, – це закип’ятити приблизно 3 сантиметри води на дні каструлі або вока. Додайте яйця прямо з холодильника (вода не повинна їх покривати). Накрийте кришкою і готуйте 3 хвилини для надзвичайно м’якої середини, 4-5 хвилин для м’якої, 6-7 хвилин для середньої та 9-12 хвилин для твердої,

– поділився чоловік.

Кухар також зазначив, що перед лущенням шкаралупи яйца потрібно охолодити. Експерт радить використовувати крижані бані. Яйця треба покласти у скляну тару, поставити її на лід та зачекати кілька хвилин.

Різні ступені приготування яєць / Фото з інстаграму Лопес-Альта