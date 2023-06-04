Для того чтобы приготовить уху из красной рыбы, необходимо выбрать свежие продукты и четко придерживаться рецепта. Если знать несколько секретов, то вы будете пробовать необыкновенно вкусное блюдо. Лучше всего готовить это блюдо из семги или лосося – тогда оно будет особенно насыщенным.

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Уха из семги

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Прекрасное блюдо для обеда / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  • Обжарьте на сковороде нарезанный кубиками лук на оливковом масле и сливочном масле.
  • Добавьте нарезанные кубиками цуккини и жарьте, время от времени помешивая.
  • Влейте горячий бульон и доведите до кипения.
  • Тем временем добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, перец чили и специи.
  • Добавьте фасоль и по желанию кукурузу и еще отварите. Приправьте солью и перцем.
  • Варите около 10 минут, пока овощи не станут мягкими.
  • С семги снимите кожу и нарежьте кубиками. Добавьте в суп и варите на слабом огне около 1 минуты.
  • Снимите с огня, добавьте сливки и столовую ложку измельченного укропа.

Как приготовить уху, как в ресторане

  1. Рыбную уху нужно варить максимум несколько минут.
  2. Каждый вид рыбы имеет свои свойства. В общем, можно считать, что филе толщиной около 2,5 сантиметра готовится около 7 минут, а кусочки — около 2 минут.
  3. Улучшить вкус блюда помогут свежая зелень и белое вино.
  4. Рыбную уху можно подавать с гренками, рисом, картофелем и дополнительными овощами.
  5. Не забудьте правильно украсить блюдо. Очень эффектно смотрится, если подать уху в глубокой тарелке, украсив веточкой свежего укропа или петрушки. Помните, что эстетичность подачи имеет большое значение для восприятия ее вкуса.