Для того чтобы приготовить уху из красной рыбы, необходимо выбрать свежие продукты и четко придерживаться рецепта. Если знать несколько секретов, то вы будете пробовать необыкновенно вкусное блюдо. Лучше всего готовить это блюдо из семги или лосося – тогда оно будет особенно насыщенным.

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Уха из семги

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Прекрасное блюдо для обеда / Фото kwestia smaku

Ингредиенты :

– пол луковицы;

– пол столовой ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 маленький кабачок;

– 1,5 литра овощного бульона;

– 1 картофелина;

– 3 ломтика перца чили;

– полчайной ложки паприки, куркумы и сушеного орегано;

– 150 грамм стручковой фасоли;

– 200 грамм кукурузы;

– 400 грамм филе семги;

– 80 миллилитров сливок 30%;

– соль, перец по вкусу;

– укроп по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте на сковороде нарезанный кубиками лук на оливковом масле и сливочном масле.

Добавьте нарезанные кубиками цуккини и жарьте, время от времени помешивая.

Влейте горячий бульон и доведите до кипения.

Тем временем добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, перец чили и специи.

Добавьте фасоль и по желанию кукурузу и еще отварите. Приправьте солью и перцем.

Варите около 10 минут, пока овощи не станут мягкими.

С семги снимите кожу и нарежьте кубиками. Добавьте в суп и варите на слабом огне около 1 минуты.

Снимите с огня, добавьте сливки и столовую ложку измельченного укропа.

Как приготовить уху, как в ресторане

Рыбную уху нужно варить максимум несколько минут. Каждый вид рыбы имеет свои свойства. В общем, можно считать, что филе толщиной около 2,5 сантиметра готовится около 7 минут, а кусочки — около 2 минут. Улучшить вкус блюда помогут свежая зелень и белое вино. Рыбную уху можно подавать с гренками, рисом, картофелем и дополнительными овощами. Не забудьте правильно украсить блюдо. Очень эффектно смотрится, если подать уху в глубокой тарелке, украсив веточкой свежего укропа или петрушки. Помните, что эстетичность подачи имеет большое значение для восприятия ее вкуса.