Нежный сыр и сливки прекрасно сочетаются с брокколи и цветной капустой, а черный перец придает им необходимую пикантность. После одного куска этого блюда вы будете готовить запеканку очень часто.
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Рецепт запеканки с цветной капустой и брокколи
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приближается сезон / Фото Сайт Евгения Клопотенко
Приготовление:
- От брокколи и цветной капусты отрежьте нижние части, а сами капусты разберите на соцветия.
- Бланшуйте овощи в кипящей воде 1 – 1,5 минуты.
- Затем выбросьте на дуршлаг или сито и немедленно промойте ледяной водой.
- Сыр натрите на терке, разделите половину и посыпьте соцветия.
- В миске соедините сливки, яйца, добавьте немного соли и молотого перца. Все аккуратно перемешайте венчиком.
- Форму для запекания смажьте маслом и равномерно распределите ею соцветия капусты, посыпьте свежемолотым черным перцем.
- Залейте соцветия творожной смесью и сверху засыпьте еще тертым сыром. Добавьте в запеканку арахис и запекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 20 – 25 минут.
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