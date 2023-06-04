Как приготовить идеальную уху из красной рыбы: раскрыты секреты суши-ресторанов
4 июня 2023, 16:35Читати новину українською
Источник:kwestia smaku
Уху можно варить из любой рыбы. Но если выбрать правильный главный ингредиент, то можно получить наваристое и ароматное блюдо.
Для того чтобы приготовить уху из красной рыбы, необходимо выбрать свежие продукты и четко придерживаться рецепта. Если знать несколько секретов, то вы будете пробовать необыкновенно вкусное блюдо. Лучше всего готовить это блюдо из семги или лосося – тогда оно будет особенно насыщенным.
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Уха из семги
- Время: 1 час
- Порций: 4
Прекрасное блюдо для обеда / Фото kwestia smakuИнгредиенты:
– пол луковицы;
– пол столовой ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 маленький кабачок;
– 1,5 литра овощного бульона;
– 1 картофелина;
– 3 ломтика перца чили;
– полчайной ложки паприки, куркумы и сушеного орегано;
– 150 грамм стручковой фасоли;
– 200 грамм кукурузы;
– 400 грамм филе семги;
– 80 миллилитров сливок 30%;
– соль, перец по вкусу;
– укроп по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте на сковороде нарезанный кубиками лук на оливковом масле и сливочном масле.
- Добавьте нарезанные кубиками цуккини и жарьте, время от времени помешивая.
- Влейте горячий бульон и доведите до кипения.
- Тем временем добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, перец чили и специи.
- Добавьте фасоль и по желанию кукурузу и еще отварите. Приправьте солью и перцем.
- Варите около 10 минут, пока овощи не станут мягкими.
- С семги снимите кожу и нарежьте кубиками. Добавьте в суп и варите на слабом огне около 1 минуты.
- Снимите с огня, добавьте сливки и столовую ложку измельченного укропа.
Как приготовить уху, как в ресторане
- Рыбную уху нужно варить максимум несколько минут.
- Каждый вид рыбы имеет свои свойства. В общем, можно считать, что филе толщиной около 2,5 сантиметра готовится около 7 минут, а кусочки — около 2 минут.
- Улучшить вкус блюда помогут свежая зелень и белое вино.
- Рыбную уху можно подавать с гренками, рисом, картофелем и дополнительными овощами.
- Не забудьте правильно украсить блюдо. Очень эффектно смотрится, если подать уху в глубокой тарелке, украсив веточкой свежего укропа или петрушки. Помните, что эстетичность подачи имеет большое значение для восприятия ее вкуса.