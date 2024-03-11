В 10 раз вкуснее, чем морковь: готовим свеклу по-корейски
11 марта 2024, 15:05Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовьте вкусную свеклу по-корейски. Этот ароматный салат дополнит любой ваш ужин.
Выбирайте сладкую и яркую свеклу. В свою очередь, количество перца и чеснока можно регулировать по вкусу, исходя из того, насколько острые блюда вы любите.
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Рецепт свеклы по-корейски
- Время: 10 минут
- Порций:4
– 500 граммов свеклы;
– 4 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 4 столовые ложки уксуса 9%;
– 1 чайная ложка сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 2 трети чайной ложки молотого кориандра;
– четверть чайной ложки молотого черного перца;
– четверть чайной ложки красного молотого перца.
Приготовление:
- Помойте и почистьте сырую свеклу. Натрите на терке для корейской моркови.
- Выжмите чеснок и всыпьте соль, перец, сахар и кориандр в центр миски со свеклой.
- Полейте уксусом свеклу ближе к бортам миски.
- Масло разогрейте на сковороде или в сотейнике и полейте специи.
- Перемешайте и попробуйте салат. Если надо, добавьте еще сахар или уксус по вкусу.
- Оставьте свеклу по-корейски настояться. Часа через 3 ее уже можно подавать к столу.