Обирайте солодкий і яскравий буряк. Своєю чергою, кількість перцю та часнику можна регулювати до смаку, виходячи з того, наскільки гострі страви ви любите.

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Рецепт буряка по-корейськи

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій:4

Приготування:

  1. Помийте та почистьте сирий буряк. Натріть на тертці для корейської моркви.
  2. Вичавіть часник і всипте сіль, перець, цукор та коріандр у центр миски з буряком.
  3. Полийте оцтом буряк ближче до бортів миски.
  4. Олію розігрійте на пательні або в сотейнику та полийте спеції.
  5. Перемішайте та скуштуйте салат. Якщо треба, додайте ще цукор або оцет до смаку.
  6. Залиште буряк по-корейськи настоятися. Години через 3 його вже можна подавати до столу.