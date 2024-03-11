Обирайте солодкий і яскравий буряк. Своєю чергою, кількість перцю та часнику можна регулювати до смаку, виходячи з того, наскільки гострі страви ви любите.

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Рецепт буряка по-корейськи

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій:4

Інгредієнти:

– 500 грамів буряка;

– 4 зубчики часнику;

– 4 столові ложки олії;

– 4 столові ложки оцту 9%;

– 1 чайна ложка цукру;

– половина чайної ложки солі;

– 2 третини чайної ложки меленого коріандру;

– чверть чайної ложки меленого чорного перцю;

– чверть чайної ложки червоного меленого перцю.

Приготування:

Помийте та почистьте сирий буряк. Натріть на тертці для корейської моркви. Вичавіть часник і всипте сіль, перець, цукор та коріандр у центр миски з буряком. Полийте оцтом буряк ближче до бортів миски. Олію розігрійте на пательні або в сотейнику та полийте спеції. Перемішайте та скуштуйте салат. Якщо треба, додайте ще цукор або оцет до смаку. Залиште буряк по-корейськи настоятися. Години через 3 його вже можна подавати до столу.

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