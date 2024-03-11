Обирайте солодкий і яскравий буряк. Своєю чергою, кількість перцю та часнику можна регулювати до смаку, виходячи з того, наскільки гострі страви ви любите.
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Рецепт буряка по-корейськи
- Час: 10 хвилин
- Порцій:4
Приготування:
- Помийте та почистьте сирий буряк. Натріть на тертці для корейської моркви.
- Вичавіть часник і всипте сіль, перець, цукор та коріандр у центр миски з буряком.
- Полийте оцтом буряк ближче до бортів миски.
- Олію розігрійте на пательні або в сотейнику та полийте спеції.
- Перемішайте та скуштуйте салат. Якщо треба, додайте ще цукор або оцет до смаку.
- Залиште буряк по-корейськи настоятися. Години через 3 його вже можна подавати до столу.