Выбирайте сладкую и яркую свеклу. В свою очередь, количество перца и чеснока можно регулировать по вкусу, исходя из того, насколько острые блюда вы любите.

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Рецепт свеклы по-корейски

  • Время: 10 минут
  • Порций:4

Приготовление:

  1. Помойте и почистьте сырую свеклу. Натрите на терке для корейской моркови.
  2. Выжмите чеснок и всыпьте соль, перец, сахар и кориандр в центр миски со свеклой.
  3. Полейте уксусом свеклу ближе к бортам миски.
  4. Масло разогрейте на сковороде или в сотейнике и полейте специи.
  5. Перемешайте и попробуйте салат. Если надо, добавьте еще сахар или уксус по вкусу.
  6. Оставьте свеклу по-корейски настояться. Часа через 3 ее уже можно подавать к столу.