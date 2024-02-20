Такая свекла прекрасно подходит к мясным и овощным блюдам. Она будет иметь вкус даже лучший, чем морковь по-корейски.

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Свекла по-корейски

Время : 10 минут + 3 – 4 часа на маринование

: 10 минут + 3 – 4 часа на маринование Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм свежей свеклы;

– 7 – 8 зубчиков чеснока;

– 5 столовых ложек уксуса;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 120 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Натрите свеклу на терке. Сделайте заправку из измельченного чеснока, кориандра, уксуса, соли, перца, масла и сахара. Заправьте свеклу и тщательно перемешайте руками. Переложите в миску и отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.

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