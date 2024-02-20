Такая свекла прекрасно подходит к мясным и овощным блюдам. Она будет иметь вкус даже лучший, чем морковь по-корейски.
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Свекла по-корейски
- Время: 10 минут + 3 – 4 часа на маринование
- Порций: 6
Приготовление:
- Натрите свеклу на терке.
- Сделайте заправку из измельченного чеснока, кориандра, уксуса, соли, перца, масла и сахара.
- Заправьте свеклу и тщательно перемешайте руками.
- Переложите в миску и отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.